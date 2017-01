Dudok Patisserie opent vestiging op de Zuidas

Vraag in Amsterdam waar je de lekkerste appeltaart kunt eten en je wordt doorverwezen naar Patisserie Kuyt in de Utrechtsestraat of naar Winkel 43 op de Noordermarkt. Stel je dezelfde vraag in Rotterdam, dan wijst het gros van de mensen je ongetwijfeld de weg naar Dudok Patisserie op de Meent.



Voor de appeltaart hoeven we in elk geval niet meer naar Rotterdam te verhuizen, want woensdag opent Dudok een eerste vestiging in Amsterdam, op de Claude Debussylaan 269 op de Zuidas.



Naast de befaamde appeltaart zijn er zo'n twintig andere zoete en hartige taarten verkrijgbaar. Nuttigen kan ter plekke in de zaak - elke vestiging van Dudok heeft een grote leestafel - maar meenemen naar huis kan ook.



Dudok heeft ook vestigingen in Arnhem, Tilburg en Den Haag.