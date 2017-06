Dolgelukkig aan de groene tafel

"Een komkommer groeit aan een stokplant, dus is dat ook opeens een vrucht?"

"Is een aardappel een groente?"

"Neehee."



"In India vinden ze van wel. Het is cultureel bepaald."

"Het gaat wel meteen etymologisch de diepte in, hè."



Nog geen vijf minuten binnen en nu al dolgelukkig.



Tsjalline Boorsma is geen lid van GroenLinks, erkent ze aan de voorzitter. "Is lid worden van een politieke partij net zoals het aangaan van een relatie? Of is het een open relatie?" Ondertussen snijdt ze zongedroogde tomaten uit een

AH-potje.



De tafel is vol, twaalf bordjes, inclusief de feestverslaggever. Bestek is er niet, alleen plastic, maar dat is weer niet duurzaam en ze zijn vergeten de mensen te vragen zelf bestek mee te nemen.