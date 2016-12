Dit zijn de meest gelezen Stadsgids-artikelen van 2016

2. Uitgaan tot middernacht steeds populairder

In mei publiceerden we een stuk over een nieuwe trend: uitgaan tot middernacht. De vroege uitgaanstrend, microclubbing genoemd, is overgewaaid uit steden als Londen en New York. Het aantal feestjes, dat rond zes uur begint en tot niet later dan middernacht duurt, nam in het voorjaar een vlucht. En dan hebben we het niet over borrels met een Spotify-lijstje, maar over complete feesten met dj's en dresscodes.