Dit zijn de lekkerste hamburgers volgens Amsterdam

Cannibale Royale

Tipgevers zeggen: "Vlees is lekker mals, sla knapperig, gewoon zoals het hoort. Ook de presentatie van de burger is iedere keer top." "De bediening is allervriendelijkst en de sfeer relaxt. De hamburgers zijn in veel variaties te verkrijgen. Elke week is er een hamburger van de week, waar de kok zijn ziel en zaligheid in legt. De prijskwaliteitverhouding is goed." "Gewoon goede burgers voor een goede prijs, in een leuke tent met vriendelijk personeel."



Cannibale Royale zegt: "Elke dag 'vouwen' onze koks zo'n zeshonderd burgers met de hand. Dat is veel werk, maar zorgt ervoor dat het vlees luchtig en sappig is. Alle burgers zijn drie centimeter dik. Zo kunnen we precies onder controle houden hoe gaar de burger is."

Handboogstraat 17, ma t/m do 18.00-02.00, vr t/m zo 18.00-03.00 uur

Lange Niezel 15, zo t/m do 12.00-01.00, vr-za 12.00-03.00 uur

Ruysdaelkade 149, lunch: ma t/m wo 12.00-17.00 en do t/m zo 11.00-17.00 uur, diner dagelijks van 18.00-01.00 uur



Ter Marsch

Tipgevers zeggen: "Niet te veel poespas, alles zelf en vers gemaakt. Het vlees is supergoed, de burgers worden goed gebakken en ze zijn lekker gekruid. Dit zorgt ervoor dat ze smelten op je tong." "Ik vond het vlees erg goed, want het was niet te rood en toch sappig. De overige ingrediënten waren ook goed in verhouding."



Ter Marsch zegt: "Onze hamburger is in 2015 verkozen tot de beste van Nederland. Daar zijn we trots op. De meest gekozen burger is 'De Burgeresse', met speciale Ter Marschsaus, truffelmayo en op het laatste moment afgelakt met truffelolie. Dat is echt een smaakexplosie."

Vijzelstraat 4, zo t/m do 11.00-01.00, vr-za 11.00-02.00 uur