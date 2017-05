Dit zijn de films die je deze week moet zien

In The Crosswind (****)

'De mooiste dagen van ons leven gingen voorbij terwijl we stilstonden.' Zo omschrijft de jonge Erna Tamm haar eigen lot en dat van haar echtgenoot Heldur. Maar het geldt evengoed voor de vele andere slachtoffers van de etnische zuivering die vanaf 1941 in Estland, Letland en Litouwen werd uitgevoerd onder Stalins Sovjetbewind.



Films over het drama waren er echter nog vrijwel niet. Daar brengt de jonge Estse regisseur Martti Helde met zijn grensverleggende speelfilmdebuut verandering in. In the crosswind ging in 2014 in première op het filmfestival van Toronto en bereikt in deze herdenkingsweek eindelijk ook de Nederlandse bioscopen.



Te zien in Eye, Filmhallen



