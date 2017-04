Dit zijn de films die je deze week moet zien

Their finest (****)

De Deense regisseuse Lone Scherfig regisseerde in 2009 het fijnzinnige An Education, maar was ook verantwoordelijk voor het commerciële misbaksel One Day. Met Their Finest bewandelt ze een mooie tussenweg. Their finest gaat over film maken, oorlog en feminisme. Een crowdpleaser pur sang, maar wel gemaakt met hart en ziel.



Lees hier de hele recensie