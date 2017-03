Dit zijn de films die je deze week moet zien

Zaatari Djinn (****)

Midden in de woestijn is onder de verzengende zon een geheel nieuwe stad ontstaan. Een stad die voor 80 procent uit kinderen bestaat. Catherine van Campen volgt in de film vier van kinderen uit verschillende sociale milieus, waardoor de kijker ziet en voelt hoe het is om op te groeien in deze stad; het vluchtelingenkamp Zaatari. Een plek met weinig middelen of zicht op verbetering, maar met ruimte voor dromen.



Te zien in: De Balie



