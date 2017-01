Dit zijn de films die je deze week moet zien

Manchester by the sea (*****)

Manchester by the sea gaat over rouw, eenzaamheid, schuld en straf. Enorme thema's in een door klassieke muziek begeleid verhaal. Over een man die het liefst van de aardbodem zou verdwijnen, maar net te veel verantwoordelijkheid voelt voor zijn familie.



Er zit veel humor in dit loodzware drama. Dat komt vooral door Casey Affleck, die een Golden Globe won voor zijn rol en ook topfavoriet is voor een Oscar.



Te zien in Cinecenter, Filmhallen, Studio K, The Movies, Pathé City en Pathé Tuschinski.



