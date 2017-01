Dit zijn de films die je deze week moet zien

Elle terug in bioscoop

Na de twee Golden Globes die regisseur Paul Verhoeven ontving voor de Franse thriller Elle, gaat de film vanaf donderdag weer in de bioscopen draaien. In Amsterdam is de film weer in het Ketelhuis te zien.



Tegen de verwachtingen in won Verhoeven met zijn film de prijzen voor beste buitenlandse film en beste actrice (Isabelle Huppert). Elle vertelt over een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter. Het is de eerste film van de 78-jarige regisseur in tien jaar tijd.



Ook Paroolrecensent Jos van der Burg was onder de indruk van de film.

