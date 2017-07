Dit zijn de beste karaokebars van de stad

1. The End, Nieuwebrugsteeg 32

Menig Amsterdammer rolt hier in de late uurtjes naar binnen, want als andere kroegen sluiten kun je bij The End nog een biertje drinken. Maar belangrijker: de karaoke-installatie staat altijd aan. Als het druk is, worden de microfoons en het podium gedeeld, en vaak zingt de hele zaak mee of ze de tekst nou kennen of niet.



Geen zin in toeristen en dronken Amsterdammers? Je kunt hier ook je eigen feest organiseren en de bar voor een paar uur afhuren. Voor een paar honderd euro extra biedt The End zelfs een 'all-in striptease-arrangement', met stripper, prosecco en catering. En karaoke natuurlijk.



Elke avond vanaf 22.00 uur