Dit wil je dit weekend niet missen

Blogger Closet Sale

In de Hallen vindt maandelijks de Kloffie Markt plaats, waar tweedehandskleding in goede staat te vinden is. Niet heel bijzonder, zul je denken, maar nu is daar de eerste kindereditie. Handig, want kleren voor de kids kosten een rib uit je lijf. Op dit moment toch meer op zoek naar nieuwe kleding voor jezelf? In The Student Hotel verkopen zondag fashionbloggers als Mailili Sasabone (wie kent haar niet) de kleding die ze zelf niet meer dragen.

Zaterdag 6 mei (11.00-17.00), De Hallen

Zondag 7 mei (12.00-17.00 uur), The Student Hotel