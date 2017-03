Dit wil je dit weekend niet missen in Amsterdam

Groene vingers

GroenLinks was bij de Tweede Kamerverkiezingen in Amsterdam de grootste. Tijd dus om zelf ook bij te dragen aan een beter milieu. Let it Grow, een innovatieplatform dat vergroening in de stad stimuleert, organiseert voor het eerst Greenhouse Festival. Het Transformatorhuis verandert in een groene oase: twintig deelnemende start-ups en initiatieven laten zien hoe ze met bloemen, planten en groene technologie de stad aangenamer willen maken. Zelf kun je ook aan de slag, bijvoorbeeld tijdens de workshop van Onkruidenier. Daar ga je op zoek naar wilde planten in het park en leer je hoe je daarmee parkpesto's en onkruidenboter maakt.

Zondag 2 april (10.00-18.00), gratis

Transformatorhuis