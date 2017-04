Dit moet je zien en kopen op Record Store Day 2017

Kopen:

Herman Brood & His Wild Romance - Rock 'n Roll Junkie

Het is veertig jaar geleden dat Herman Brood en zijn Wild Romance hun eerste single hebben uitgebracht: Rock 'n Roll Junkie. De originele 7-inch hebben de echte verzamelaars wel in bezit, maar voor anderen is 'ie lastig te vinden. Daarom verschijnt er op Record Store Day een beperkte oplage van de single, op speciaal doorschijnend, rood vinyl. Let wel op: er zijn maar 750 stuks verkrijgbaar.



Broederliefde - Jungle/Mi No Lob

Waarom zou je nog een fysieke plaat uitbrengen als je met streams op Spotify al alle records verbreekt? Tja. Dat moet Broederliefde hebben gedacht toen zij vorig jaar met nummers als Jungle ons land veroverde. Gelukkig is de Rotterdamse rapformatie de ouderwetse platendraaiers nog niet vergeten en verschijnt zaterdag hun eerste vinyl.



DeWolff (en v.a.) - Electrosaurus 21st Century Heavy Blues

Het is feest voor de heren van DeWolff: zowel de band als hun eigen analoge muziekstudio Electrosaurus Southern Sound bestaan tien jaar. En in die tijd zijn er talloze bands langsgekomen om muziek op te nemen met de vintage apparatuur van de Limburgers. Deze potpourri aan nummers is nu speciaal voor Record Store Day verzameld op twee plakken goud vinyl.



In deze platenzaken kun je zaterdag in Amsterdam terecht: