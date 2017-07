Dit mag je niet missen deze week

Foto's van Amsterdam door René Louman

Toen Louman in 1999 in de binnenstad van Amsterdam kwam wonen, begon hij met het maken van foto's van de stad. Hij wierf bekendheid door zijn foto's van de stad via regenplassen. Een overzicht van het werk van dan tot nu is vanaf dinsdag in de Amstelkerk te zien.

Dagboek van een fotogek, van 4 juli tot en met 11 augustus in de Amstelkerk



Bekijk Dubuffet op het Museumplein

Werken van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet zijn zowel in de Rijksmuseumtuinen als in het Stedelijk Museum te zien. Bij het Rijksmuseum zijn een aantal sculpturen te zien en in het Stedelijk Museum toont voor het eerst alle werken van de kunstenaar die het museum in de collectie heet. Kijk hier als je alvast een voorproefje wil.

Rijksmuseumtuinen tot en met 1 oktober en Stedelijk Museum tot net met 7 januari 2018