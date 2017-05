Dit mag je niet missen deze week

Kun je in Amsterdam nog anders zijn?

Naar aanleiding van een artikel in Het Parool gaat het stadsgesprek over diversiteit. Is er in de stad nog ruimte is voor mensen die afwijken van de norm? Volgens GroenLinks politcus Rutger Groot Wassink is er voor 'krakers en stadsnomaden' geen plaats meer, maar volgens anderen is de stad nog steeds een plek voor vrijheid en creativiteit. Onder andere sociaal wetenschapper Linda Duits gaat met Groot Wassink in gesprek.

Dinsdag 23 mei (20.00-22.00)

De Balie



Loes Luca, Han Römer en Nurh samen op de bühne

Het gezelschap De Ploeg speelt een voorstelling over een meisje dat op zoek gaat naar haar moeder, een actrice in Hollywood. Het meisje dwaalt door verschillende films, komt terecht in filmscènes en ontmoet beroemde filmsterren.

Dinsdag 23 mei t/m 27 mei (19.30)

DeLaMar Theater



Genderfluïde filmbeleving

Mocht je de vorige vertoning in de Melkweg gemist hebben: in Lab111 wordt nogmaals de documentaire Genderbende vertoond. In deze docu worden vijf jongeren gevolgd die zich geen man én geen vrouw voelen. Samen vertellen zij een verhaal van confrontatie en, uiteindelijk, acceptatie. De film wortd afgesloten met een Q&A met de regisseur.

Dinsdag 23 mei (19.30)

Melkweg