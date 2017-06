Op de vensterbank staat een doos met een gordijntje. Daarachter zit Belarudie, een komkommer van pure evil. Daarom moeten we een formulier ondertekenen waarin we de Zoo van elke verantwoordelijkheid vrijstellen.



Het gordijntje gaat open. Een komkommer zit vastgeklemd in iets dat op het eerste en snelle oog lijkt op een poppenkast-SM-kamer. "Can you take anymore? Can you take anymore," roept de baard.



Om de Spell van Belarudie te doorbreken, moeten we allemaal op één been hopsen en drie keer 'Get me out of this pickle' roepen.



Als die beelden morgen op Instagram voorbijkomen, bedenk alstublieft: dit is ook maar die man zijn broodwinning.



Er zit ook nog een komkommer in een kanariekooi, maar dat is de eerste volledig onzichtbare komkommer ter wereld, alleen herkenbaar voor sommige katten. Als het de bedoeling van deze pop-upbar is grote dorst te kweken, slagen ze met vlag en wimpel.