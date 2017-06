Deze zomer kun je kamperen in 5 Amsterdamse parken

Tijdens de vijfde editie van sociaal zomerinitiatief De Buurtcamping kunnen Amsterdammers een weekendje kamperen in het Flevopark, Noorderpark, Rembrandtpark en het Sloterpark. Een nieuwe kampeerlocatie dit jaar is de Ubuntu Stadstuin, bij station Holendrecht. In totaal gaat het om zo'n 500 kampeerplekken.



Traditiegetrouw kun je op De Buurtcamping niet alleen kamperen: er worden voor buurtbewoners ook activiteiten georganiseerd, zoals spelletjes, sportmiddagen en een karaoke-avond. Elk park houdt een eigen planning aan. Campingbeheerder en medeorganisator Hedwig van der Geer: "De programma's worden nog in elkaar gezet en daarna bekendgemaakt op de site."



Zingen rond het kampvuur

Vanaf donderdag 22 juni kun je op de site van De Buurtcamping een plekje boeken, of je opgeven als vrijwilliger. Van der Geer: "Denk aan Amsterdammers die als receptionist gasten inchecken, een act voor de toiletten willen verzinnen of bijvoorbeeld een workshop origami kunnen geven."



Ook muzikanten kunnen zich opgeven: "Leuk, als iemand bij het kampvuur wat liedjes kan zingen."



Vijf jaar geleden werd in Oost de eerste stadscamping opgezet door vrijwilligers en lokale ondernemers, om de buurt bij elkaar te krijgen én voor Amsterdammers die om financiële redenen niet op vakantie kunnen.

Nog steeds mogen mensen met een stadspas voor een symbolisch bedrag (€2,50) kamperen, voor anderen kost het €15 per tent per nacht.



De Buurtcamping

Vrijdag 21 tot en met zondag 23 juli

Verschillende parken