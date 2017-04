Deze winkels mogen per direct 24 uur openblijven

Hema

Niet alleen voor vettige midnightsnacks die zich zonder morren in je buikwand nestelen (denk: nachtelijke rookworsten en tompoucen bij het ochtendgloren), bij de Hema haal je ook om drie uur 's nachts een vervanging voor je gesneuvelde telefoonlader. En wc-papier, want niks erger dan in de ochtend de billen te moeten vegen met een stel verstofde zakdoekjes of servetjes.



Pearle

Het artikel gelezen over de vrouw die haar oog verloor nadat ze haar lenzen had bewaard in kraanwater? Als je 's nachts in de badkamer staat en je lenzenvloeistof blijkt op te zijn, laat de kraan dan dicht en ga even langs de Pearle voor een nieuwe fles.