Deze drie films moet je deze week gaan zien

How to meet a mermaid(***)

How To Meet A Mermaid is een poëtisch documentaire-essay over de relatie van de mens met het wassende water.



Heeft de Mexicaanse surfinstructeur Miguel het echt zo slecht? Hij is van zins om een illegale overtocht naar de Verenigde Staten te maken. Op zijn surfplank. Krankzinnig idee natuurlijk. Miguel is bereid om vijf uur over de dood heen te peddelen om zijn vrouw en pasgeboren kind misschien een beter leven te geven.



We leven in een paradijs zonder het als zodanig te herkennen, lijkt de kerngedachte.



Te zien in De Balie, Rialto en Het Ketelhuis.



