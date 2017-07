Derde locatie geopend van start-upverzamelgebouw B.Amsterdam

Het kantoor werd in december al aangekondigd en biedt 12.000 m2 aan bedrijfsruimte voor start-ups en innovatie.



Het derde start-upverzamelgebouw biedt ook ruimte aan een Corporate Innovation Center. Hier opent bijvoorbeeld PostNL een innovatiestudio. Op deze plek hoopt het bedrijf in contact te komen met nieuwe technologische ontwikkelingen. "Nieuwe ideeën worden hier snel op waarde geschat en in kleine proeftuinen verder ontwikkeld," aldus Eric van Westbroek, directeur Innovatiestudio PostNL.



Stroomversnelling

Met in totaal inmiddels 40.000 m2 verdeeld over drie vestigingen is B.Amsterdam daarmee uitgegroeid tot het grootste startup-ecosysteem van Europa, meldt het bedrijf in een persbericht.



De populariteit van de werkplekken ligt volgens co-founder Guus Meulendijks aan de versterkte populariteit van Amsterdam als broedplaats voor start-ups. "Amsterdam zit sinds twee jaar in een stroomversnelling; startups vanuit heel de wereld willen zich hier vestigen."



Na de zomer gaat B.Amsterdam ook een locatie in New York openen, onder de naam B.New York.