Depressiegala op deprimerendste dag van het jaar

Of je er nu zin in hebt of niet, in Theater Amsterdam wordt op maandagavond 16 januari (blue monday) voor de tweede keer het Depressiegala georganiseerd.



Cabaretiers, schrijvers en ervaringsdeskundigen willen met het gala aandacht vragen voor depressie, want vertellen over een depressie moet net zo normaal worden als praten over lichamelijke klachten.



Onder andere Paroolcolumnist Roos Schlikker, cabaretiers Martine Sandifort, Remko Vrijdag, Mike Boddé en Pieter Jouke treden op. Ook winnares van The Voice Kids Laura van Kaam (18) vertelt over haar huidige zware depressie. Het gala wordt geopend door minister Edith Schippers.



Taboe

Vorig jaar had Amsterdam de wereldprimeur met de eerste editie van het depressiegala, door de Mental Health Foundation in het leven geroepen om het taboe rond de ziekte te doorbreken. Op dit moment zijn ruim een half miljoen Nederlanders depressief.



Wie zich maandag niet huilend onder een stapel dekens verstopt; er zijn nog kaarten beschikbaar. Wie op de rand van een inzinking balanceert, waarschuwen we wel vast: kaarten kosten €50.