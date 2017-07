De slechtste versie van jezelf is welkom

Ook in de Jimmy Woo ben ik geweest, maar weer niet op eigen kracht. Dat was op uitnodiging van oprichter Casper Reinders, die was genomineerd voor Amsterdammer van het Jaar, twee argumenten waar zelfs de destijds door de hele stad beruchte doorbitch niet omheen kon, de verkeerde schoenen of niet.



Vanavond sta ik opnieuw voor dat koord en ik heb een ander probleem. De Fashion Week gaat beginnen en daarom is de dresscode 'faux pas'. Dat betekent, lees ik, dat je de slechtste versie van jezelf moet aantrekken. Alleen, hoe moet ik dat weten?



Ik pak iets willekeurigs uit de kast en heb er alle vertrouwen in.



Gelukkig heb ik hulp vanavond, snuffelstagiaire Tess komt mee. "Ik heb niet heel veel fouts aan, alleen knalgeel."



In goede handen kortom stap ik naar de doorbitch (m) van de avond en vraag of ik er fout genoeg bij loop? Hij up-en-downt me even: "Ja hoor, helemaal fantastisch."