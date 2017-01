Pindakaasdag in de Czaar Peter: 'Stinken? Het ruikt juist lekker'

Bas de Koeijer (27) van De Pindakaaswinkel staat al sinds dinsdagochtend vroeg op de stoep boterhammen te smeren en uit te delen. Naast de sneetjes wit en bruin staat een tiental potten pindakaas in verschillende smaken uitgestald.



"Het zijn niet alleen buurtbewoners die een boterham komen halen, er zijn ook mensen die ervoor omfietsen. Er kwam ook een vader met zijn drie kinderen ontbijten, voor ze naar school moesten," zegt De Koeijer.



Welke smaak het hartste gaat? "De karamel-zeezout gaat het snelst. Die wordt ook in onze webwinkel het vaakst besteld." Zijn favoriet is het niet. "Ik vind hem aan de zoete kant, en hou bijvoorbeeld meer van de venkel-rozijn. Die venkelsmaak komt later, zodra je een venkelzaadje doorbijt."



Met rum

Niet iedereen houdt ervan, van pindakaas. "Ik vind dat je er zo van uit je mond gaat stinken," zegt een meisje van een jaar of 20 voor de winkel. "Stinken? Het ruikt juist lekker," zegt de man naast haar.



In de winkel gaan de kleine houten proefstokjes gretig de potten in. Chilipeper-citroengras? "Oei, die is wel te pittig voor mijn kinderen." En over de pindakaas met rum: "Dit is er meer een voor de zaterdagavond."



Omdat het internationale Pindakaasdag is, is de winkel tot dinsdagavond 22.00 uur geopend en kunnen bezoekers de hele dag door alle smaken komen proeven.