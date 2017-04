De opvallendste workshops van deze week

Waterkefir bottelen

Ooit was karnejus (karnemelk met jus d'orange) hét drankje van het jaar. Later was water met komkommer intens populair en nog later bubble tea. In 2017 wordt het kefir: de zelfgekweekte 'frisdrank' uit de Kaukasus vol gisten, rechtsdraaiende bacteriën en andere fermenterende onderdelen. Heb je al dorst? In Mediamatic krijg je een kleine crash course en heb je op je aanrecht zo een aantal weckpotten kefir staan.

Vrijdag 7 april (17.00-19.00) €15

Mediamatic