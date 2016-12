De Negen Straatjes zijn de Negen Straatjes niet meer

Wat Afscheidsfeest Wolvenstraat 23

Waar Wolvenstraat 23

Wie Wolfjes en hun roedel

Wanneer donderdag 22 december, van 20:00 tot laat



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Gijs schuimde als interimverslaggever voor de laatste keer de stad af

"We wilden zo snel mogelijk open, dus we dachten: die naam komt later wel," vertelt Anna Mol, een van de eigenaren. Die naam kwam er nooit, maar het was ook niet nodig, want de tent zat meteen 'rammetjevol'. "Juist het ontbreken van een naam gaf de tent een smoel."



Kunstenaars, modeontwerpers en ander avant-gardistisch volk wisten de Wolvenstraat snel te ­vinden. En Martin Bril kwam er ook regelmatig, vertelt Mol.



Vraag je mensen hier naar wat ­deze plek zo bijzonder maakt, dan hoor je: het is een huiskamer. En: je komt hier 's middags voor de lunch, en loopt 's nachts na drieën pas de deur uit.



"Maar het opvallendste aan het Wolfje zijn de vrouwen," vertelt een oud-werknemer. "Vraag me niet hoe het kan, maar die zijn hier ­altijd bloedmooi."



Ondertussen blijft het volstromen met nieuwe gasten. De wolf huilt vanavond. Maar eerst is het nog even feest.



