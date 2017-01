De Biertuin krijgt vestiging in het centrum

De Biertuin komt in het pand op Prinsengracht 494 waar tot eind december Bo Cinq van Casper Reijnders zat.



Volgens de eigenaren wordt de tweede vestiging van De Biertuin - de eerste zit in de Linnaeusstraat - een grote zaak, waar niet alleen de beroemde kippetjes en hamburgers op de kaart zullen staan, maar ook bratwursten en "echte schnitzels". Dat laatste juicht eetrecensent Hiske Versprille toe: "Goede schnitzels zijn we in Amsterdam nog maar zelden tegengekomen."



De tweede Biertuin is na Waterkant de tweede zaak in het centrum van de in Oost alomtegenwoordige horecaondernemers Riad Farhat (35), Jason Berg (36) en Piet van der Graaf (54), ook wel de Drie Wijzen uit Oost genoemd. De mannen openden afgelopen jaar hun tiende zaak: Bar Botanique in de Eerste van Swindenstraat, in het pand waar voorheen De Ponteneur zat.



