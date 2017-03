De beste én slechtste restaurants in het nieuwe Centraal Station

Als best getest: Saigon càphê (8)

Dit is de derde locatie van dit Vietnamese restaurant, na de Leidsestraat en het Gelderlandplein. We zijn verrast door de kwaliteit van de pho - runderbouillon met platte rijstnoedels, je zegt fuh. De bouillon is kruidig van specerijen en peper, hartig van gebrande botten. Je krijgt er een bordje rauwe taugé, verse kruiden en peper bij, en de soep is rijkgevuld met fijngedraaide gehaktballetjes, brisket, pens en rauw rundvlees, al is dat laatste te dun ­gesneden.



Ook de loempia - rauwe groenten en kruiden, rijstvermicelli, ­garnaal en varkensvlees gerold in een rijstvelletje - is vers en oké. Fijn dat dit hier zit, want noedelsoep is de uitgelezen remedie voor ­stationsmalaise door gemiste treinen of vertrekkende geliefden.