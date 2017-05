De besnijdenisgrap komt altijd na de sigarenknipper

Voor nog wat extra cachet is er een kleine proeverij van Wynand Fockink, vier jenevers. Dat gaat zo: "Heren, ik heb geen spuwbakjes meegenomen, want dat is zonde."



Eensgezindheid aan tafel.



Daarna krijgen we les in sigarenrollen. Richard van der Donk, van de gelijknamige sigaar, pakt een handvol tabak uit een plastic tas van Gall & Gall, zo eentje waar maar twee flessen in passen. Iets van de magie gaat nu verloren. De ombladeren (mooi woord, het omblad) zitten wel in een fraaie tas. De gerolde sigaren mogen mee naar huis.



Het gezelschap begeeft zich naar Hotel de l'Europe, gewoon over straat, wat nog voor het nodige bekijks zorgt, een posse van dertig heren, velen met sigaar en een goodie­bag met nog meer sigaar.



We krijgen dorade en een citrusmozaïek, een kunstwerk van een voorgerecht. Mooi disverhaal: Frits Huffnagel vond eens een stapel boeken - in zijn oven. Dat was waar ook. Een tijd, best lang, geleden kwam bezoek en Huffnagel moest die boeken snel opruimen. Maar waar? O ja, de oven natuurlijk. Die gebruikte hij toch nooit.