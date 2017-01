De 10 beste films van 2016 in Kriterion, volgens het publiek

Stemmen kan niet meer, maar de films kijken wel, op zondag 8 januari in Kriterion. Cineville schreef in december de publieksverkiezing uit, waar iedereen kon stemmen. De films zijn niet alleen in Amsterdam te zien, maar ook in Utrecht, Groningen, Nijmegen, Hilversum en Rotterdam.



Een paar toppers vielen buiten de boot (Spotlight, The Hateful Eight, Tonio) en de nummer één (Captain Fantastic) kwam ook als een verassing. De film werd niet bijzonder goed beoordeeld door de recensenten en was ook geen blockbuster.



Favoriete films

Zaterdagavond is de pre-party in HC Hyena. Daar worden de favoriete films van muzikant Akwasi Ø, Ansah, schrijver Hanna Bervoets, actrice Nora El Koussour en regisseur Robert Jan Westdijk getoond. Na afloop is er een borrel met dj.



In Kriterion worden op zondag alle films vertoond. Helaas kun je ze niet allemaal zien, want de films worden per twee vertoond. De eerste twee zijn om 11.00 uur op het wiite doek te zien en het laatste tweetal begint op 21.30 uur.