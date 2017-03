Dancehall-feest Jamrock komt met eigen festival

Jamrock organiseert eerste festival

Jamrock, het naar eigen zeggen grootste dancehall en reggaefeest van Europa, viert de twaalfde verjaardag deze zomer met een eigen festival. Het feest dat in 2005 ontstond als wekelijkse clubavond in de Brasil Bar aan de Lange Leidsedwarsstraat heeft nu thuisbasissen in Paradiso en de Tolhuistuin, een eigen radioshow en organiseert evenementen in heel Nederland.



Grootheden in het genre zoals Collie Buddz, Beenie Man en Konshens stonden bij Jamrock voor het eerst op een Nederlands podium.



Op 1 Juli vindt in de Zaanse Balkenhaven de eerste editie van Jamrock Festival plaats. Wie er optreedt op de vier podia wordt snel bekendgemaakt. Kaarten gaan woensdagavond om zeven uur in de verkoop en kosten 21 euro. Jamrock Festival mikt voor z'n eerste editie op 5000 bezoekers.