Cowboylaarzen, lasso's en whisky bij voorstelling Cirque Éloize

Cowboylaarzen, lasso's en flessen whisky. Tot in de details is het podium van het pittoreske theater in de Belgische stad Namen omgetoverd tot een ruige saloon uit het Wilde Westen; compleet met een dronken kroegbaas, stoere cowboy en een vrouw die iedere man het hoofd op hol brengt. Alleen het Franse accent van de spelers herinnert eraan dat ze niet werkelijk uit het gebied komen waar het wettelijk gezag niets in te brengen had.



In Namen voeren de leden van het Canadese circusgezelschap Cirque Éloize hun nieuwe voorstelling Saloon op, die van 5 tot en met 13 juli te zien is in Carré. Vanaf het moment dat de voorstelling begint blijft het een grote wirwar op het podium. Cowboyhoeden worden omhooggegooid en behendig opgevangen, acteurs vliegen door de lucht en tussendoor is er ook nog live muziek te horen.



Multitaskende marathon

Het publiek komt oren en ogen tekort en dat is precies wat deze voorstelling bijzonder maakt. Tijdens de show staan alle elf artiesten constant tegelijkertijd op het podium. "Zodra de show begint, gaat het anderhalf uur lang aan een stuk door. Elke avond spelen we tot het uiterste. Dat is hoe de show tot leven komt," zegt Ben Nesrallah, een van de drie muzikanten.