Controversiële Britse kunstenaar maakt werk in Amsterdam

Galeriehouders Hans Bos en Esthter Koch zijn zeer verheugd over de komst van de kunstenaar: "De laatste keer dat we werk van Sarah hadden hangen, kwamen er allemaal meisjes op af van een jaar of achttien," zegt Koch. "Ze spreekt een publiek aan dat niet automatisch naar een galerie komt. Dat maakt haar zo leuk."



Maple staat bekend als iemand die in haar werk graag de grenzen opzoekt. Zo liet ze zich fotograferen terwijl ze een sigaret rookte en een hidjab droeg en maakte ze een schilderij waarop ze menstruerend te zien is.



Wat ze in Amsterdam gaat maken, is nog niet bekend. Wel mogen geïnteresseerden binnen komen lopen in de galerie en zal ze misschien ook elders in de stad wat activiteiten ondernemen.



Sarah Maple: Power to the people? Van 1 tot en met 18 februari in KochxBos