Concert 'De Onvoltooide' in entreehal Noord/Zuidlijn

Twee verdiepingen onder het Centraal Station, ónder de centrale hal die nu al gebruikt wordt, en boven de sporen van de nog onvoltooide Noord/Zuidlijn, spelen op zondag 7 mei veertig leden van het Kamerorkest, onder leiding van Gordan Nikolic. Het orkest speelt in maximale bezetting: strijkers, blazers en slagwerkers.



Het orkest speelt Symfonie nr. 7 van Schubert. Van die symfonie zijn maar twee delen bekend; daarom ging het muziekstuk de geschiedenis in als 'De Onvoltooide'. Een passend stuk om te spelen in de entreehal van de Noord/Zuidlijn, die naar verwachting pas in 2018 in gebruik wordt genomen.



Geïnteresseerden kunnen vast een kaartje kopen en mogen zich melden bij de ontvangstruime van de nieuwe metrolijn. De organisatie geeft aan dat mensen wel goed ter been moeten zijn en vooral geen last moeten hebben van claustrofobie.



De Onvoltooide

Zondag 7 mei (19.00) €17,50

Entreehal Noord/Zuidlijn (Stationsplein 7)