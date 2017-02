Circus Elleboog maakt een doorstart

In maart 2015 bezuinigde de gemeente 25 miljoen euro aan subsidies. Daarbij kreeg Circus Elleboog een grote klap: het jaarlijkse zekerheidje van acht ton viel weg. Petities en andere initiatieven ten spijt moest het destijds 67 jaar oude circus in januari 2016 alle vijftien medewerkers ontslaan en de huur van het pand op de Laan van Spartaan opzeggen.



Met ledengeld en een afbouwsubsidie van de gemeente Amsterdam heeft het Circus het afgelopen jaar gereorganiseerd; sinds maandag is het weer geopend.



De organisatie is kleiner maar ook flexibeler en wendbaarder, zegt bestuurder Rick Gemser. Maar er is weer toekomst voor Circus Elleboog. Met geld dat nog in reserve was kunnen volgens Gemser nog zeker een jaar circuslessen aangeboden worden. Bovendien is er volgens hem intensief contact met de gemeente over hoe de verdere toekomst van het circus eruit moet komen te zien.



Utopisch

"Subsidie was onze voornaamste inkomstenbron, maar het is utopisch nog zo veel te verwachten als vroeger. Dat we zo veel subsidie verloren was echt niet omdat de gemeente ons met een pennenstreek even weg wilde vegen. Circus Elleboog is een instituut in de stad. Sinds we gisteren online open zijn gegaan, zijn er al weer behoorlijk wat aanmeldingen binnengekomen."



De eerste cursussen, bestaande uit zes lessen, starten op woensdag 8 maart. Verder oriënteert het circus zich ook op een locatie in stadsdeel Noord. Aan het eind van de schoolvakantie wordt in het Bijlmerparktheater een heus circusfestival georganiseerd. "Een weekend lang, voor ouders en kinderen. En daarna gaan we vrolijk verder met een nieuwe reeks lessen en cursussen."