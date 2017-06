Cast toneelstuk Anne Frank bekend

Het Achterhuis zal zich richten op twee vragen: Wat deed het leven in de benauwde omgeving van haar onderduikadres met een opgroeiend meisje? En hoe was dat voor de mensen om haar heen?



De voorstelling, naar bewerking van Ilja Leonard Pfeijffer, legt de nadruk op het samenleven in het achterhuis waar Anne Frank schuilde, en laat zien wat er met mensen gebeurt die dicht op elkaar leven terwijl buiten de vijand rondloopt.



Naast Hajo Bruins en Cees Geel spelen Oda Spelbos, Raymonde de Kuyper, Marie Louise Stheins, Michiel Nooter, Joost Koning en Amarenske Haitsma rollen in de voorstelling. Anne van der Burg neemt de rol van Anne Frank op zich.



Het Achterhuis gaat in november in première in Haarlem en toert dan vijf maanden door Nederland. De voorstelling staat in feburari in het DeLaMar Theater en in maart in Schouwburg Amstelveen.