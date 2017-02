Carnaval in Amsterdam: feestjes met Braziliaanse twist

Nu er in Venlo zelfs een Amsterdammer tot Prins Carnaval gekroond wordt kunnen Amsterdamse clubs niet achterblijven: zij organiseren ook een carnavalsfeestje. Maar dat zijn vooral níet bras- en bralpartijen waar de halve liters door de lucht gaan en je met een verlepte collega in bed eindigt. Een overzicht:



Carnaval: El Bacchanal XXXL

Roest zet dit jaar zeker in op een vrolijk zuipfestijntje, maar laat de Brabantse en Limburgse folklore achterwege en stuurt het feestgedruis bewust richting het Zuid-Amerikaanse. De dresscode is 'caliente', er is een blik latin-dj's uitgenodigd en voor aanvang kun je Braziliaans dineren. De organisatie is duidelijk over de sfeer: "Hier geen meezingers van Frans Bauer, maar reggaeton, salsa en bachata".

Vrijdag 24 februari (20.00-03.00)

Roest



Exchange Party

In Panama wordt een carnavalsfeestje vol bronstige studenten georganiseerd. Daar geeft een stel studentenorganisaties een stampend kostuumfeest. Officieel is het voor uitwisselingsstudenten, maar iedereen is welkom. Mocht je dus je hart willen verpanden aan een Braziliaanse student, dan is dit de beste optie.

Vrijdag 24 februari (23.00-05.00)

Panama



Carnaval Brasileiro

Ook Club Claire gaat voor een feestelijke mengelmoes, met een Nederlands-Braziliaans carnavalfeest. In de ene zaal klinkt Zuid-Amerikaanse muziek en in de ander knalt house uit de speakers. Dat noemt Claire "het beste van beide werelden". De feestganger met de beste outfit wint een prijs

Zaterdag 25 februari (23.00-07.00)

Club Claire



Het Grote Carnavalsfeestje

Wil je toch echt een keihard, Hollands carnaval vieren in Amsterdam? Dan wordt in Q-Factory zonder ironie een "megagezellige glijpartij" georganiseerd met "carnavalskrakers, ludiek vermaak, een "knotsgekke parade" en verkleedkleding.

Zaterdag 25 februari (23.00-04.00)

Q-Factory