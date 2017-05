Brak? Hier eet je een lekkere kleffe hap

Engelse pub The Cottage

Weinig keukens zijn zo geschikt voor katerdagen als de Engelse. Sausage rolls, ei met spek en witte bonen in tomatensaus: in het nieuwe The Cottage in Oost eet je traditionele Engelse gerechten, bereid met goede ingrediënten.

Linnaeusstraat 88



The Old Man's Café

Een lekkere burger gaat er altijd wel in, toch? Die van The Old Man's Café, in de Rijnstraat, heeft er nog een eitje op ook! Plus: Amerikaanse expats fietsen ervoor om, schijnt. Wil je wel een burger maar is voor jou de Rijnstraat bijvooebeeld te ver weg?Dan kan je natuurlijk ook bij een van deze hamburgerplekken terecht.

Rijnstraat 205