Bij de Kloffie Markt hoef je niet te graven naar pareltjes

Uniek

Zelf verzamelt ze unieke vintage military kleding, denk hierbij aan een uniform uit de jaren '40. "Ik heb de IJhallen wel eens geprobeerd, maar mensen gaan daarheen met het idee maar een paar euro aan een kledingstuk kwijt te zijn. Dat was geen match met de spullen die ik verkocht." Aan de andere kant boden vintage designerwinkels ook geen uitkomst. "Daar nemen ze dan weer geen spullen uit het middensegment aan en bovendien moet je een percentage afstaan aan de winkel."



De Kloffie Markt is volgens Yard daarom uniek in zijn soort. "Voor 45 euro koop je een rekje met vijftig hangers en krijg je vijfentwintig tasjes. We selecteren streng: alleen particulieren en alleen tweedehands kleding uit het midden- en hogere segment. Bij ons vind je geen H&Mmetjes."



Geen discussie

Het concept lijkt te werken: de rekken voor de eerste twee edities waren al snel uitverkocht. Yard: "Verschillende stylisten en modejournalisten Bregje Lampe en Jiska Fischer deden mee. Het publiek van De Hallen klopt ook heel goed bij het concept. Er was geen discussie over de prijzen en er is supergoed verkocht."



Maar waar moeten we aan denken bij 'kleding op waarde kopen'? Is dat niet stiekempjes een vriendelijke manier van zeggen dat je diep in de buidel moet tasten? Yard: "De prijzen liggen tussen de 10 en 200 euro. Voor 200 euro heb je bijvoorbeeld een jas van Isabel Marant of Dries van Noten, voor 10 euro een bandana van Kings of Indigo en voor 25 euro een t-shirt van Acne."



De eerstvolgende Kloffie Markt vindt plaats op 14 januari van 11.00 tot 17.00 uur in de passage van De Hallen.