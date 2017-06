Bewoners De Banne en Floradorp maken WijkSafari over Noord

Het is belangrijk dat iedereen bij het sociale verkeer wordt betrokken Kevin Klein

Op basis van dit verblijf maakt elk koppel een theaterscène, die ze tijdens de WijkSafari thuis opvoeren. Door twee weken met elkaar te leven, ontstaat een bijzondere band en vriendschap tussen mensen die elkaar in de tram waarschijnlijk niet aangekeken hadden.



In het verzorgingstehuis Eduard Douwes Dekker in De Banne logeerde Kevin Klein (22) bij mevrouw van Ingen (91). Ze zitten te praten tijdens de lunch in de gemeenschappelijke ruimte op de verdieping waar mevrouw Van Ingen woont, straks gaan ze repeteren voor hun scène.



"Ik ga altijd om zeven uur naar bed want dan ben ik helemaal gammel. Hij ging dan ook slapen, hij was zo lief," zegt mevrouw Van Ingen na het eten.



Hij komt uit Suriname en is nu drie jaar in Nederland, zij groeide op in de Jordaan. Mevrouw Van Ingen: "Er was meteen een klik." Maar zonder de WijkSafari hadden ze elkaar nooit ontmoet, denkt Klein.



Oprecht contact

"Er zijn gescheiden generaties in de maatschappij," zegt Klein. "Alles gebeurt in de 'middengeneratie', kinderen en ouderen worden er vaak buiten gelaten. Het is belangrijk dat iedereen in het sociale verkeer betrokken wordt. Het leven is niet alleen van 20 tot 60, maar van 0 tot 100."



In die twee weken is mevrouw Van Ingen echt van haar gast gaan houden. Het maakt haar blij wanneer hij op bezoek komt, dan voelt ze zich jong.



"Een mens kun je gelukkig maken door te luisteren, met oprecht contact," zegt Klein. Dat is precies wat Roosen voor ogen heeft met de WijkSafari: "Het contact is het geluk."



WijkSafari maakt School, 7/6 tot en met 1/7, ­kaarten via Tolhuistuin.nl.