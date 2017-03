Avocadorestaurant verloot gratis proeverij

Volgens oprichters Julien Zaal, Ron Simpson en Jaimie van Heije behoort het eerste diner niet toe aan pers, bloggers, vrienden of familie, maar aan de fans van de romige groene vrucht, zo laten ze op Facebook weten.



Zij die sinds de bekendmaking van The Avocado Show al dromen van avocadoburgers, avocadoroomijs en avocadofrietjes kunnen zich via de website aanmelden voor de 'exclusieve tasting', waar niet alleen het eten maar ook de drank gratis zal zijn.



Het diner vindt plaats op vrijdag 17 maart. In totaal zijn er veertig plekken te vergeven waarvoor twintig kaarten worden verloot. Alle gelukkige winnaars mogen een vriend of vriendin meenemen.



