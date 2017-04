Asperges? Als ik gestolde snot wil eten, hap ik wel een oester

Laat ik er maar meteen mee beginnen: ik ben de enige Limburger die niet van asperges houdt. Misschien ben ik iets te vriendelijk nu. Opnieuw: ik vind weinig dingen goorder dan asperges.



Wat best zonde/verspilde moeite is als je in Limburg opgroeit. Al die ritjes langs rijkswegen met plastic stroken over aarde en houten standjes langs de weg waar je de ­asperges goedkoop kunt krijgen, in houten kisten, vers van het land.



Als ik gestolde snot wil eten, hap ik wel een oester. Ik vat het een beetje scherp samen nu. Oesters lust ik wel trouwens.



Witlof is misschien nóg erger. Ook Vlaams/Limburgs goud, de nieuwe kolen, maar ik vind het gestold snot met een zuur-bittere klap in de nek na.