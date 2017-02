Artis' Micropia toont pantoffels gemaakt van schimmels

In het microbenmuseum Micropia worden de schimmels sinds dinsdag in hun nieuwe gedaantes getoond. In de expositie Een Schimmelige Toekomst toont het museum dat schimmels hout, leer en plastic kunnen vervangen.



De nieuwe functie komt uit de koker van ontwerper Maurizio Montalti. In samenwerking met wetenschappers van de Universiteit Utrecht heeft hij een manier gevonden om schimmels te gebruiken als duurzaam materiaal.



Stevig materiaal

Montalti raakte gecharmeerd van de schimmel omdat die erg kundig is in het creëren van iets nieuws. In de natuur breken ze organisch materiaal af door eroverheen te groeien. Daarbij ontstaat een stevig en licht materiaal.



Montalti ontwikkelde een methode om schimmels op gecontroleerde wijze door allerlei soorten materiaal te laten groeien. Met behulp van een mal kan de ontwerper op die manier de schimmels in verschillende vormen gieten. Een waterdichte vaas, stevige stoel en doorschijnende lampenkap zijn inmiddels het resultaat. Ook een paar pantoffels toverde Montalti met zijn schimmels tevoorschijn.



In het museum zijn de objecten te bezichtigen, ruiken en zelfs aanraken.