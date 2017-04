Frietboutique in Zuid scoort 9 in AD friettest

Dat is een aanmerkelijk betere score dan in 2016, toen de stad magertjes gerepresenteerd werd in de landelijke friettest. Maar liefst twee onvoldoendes behaalde de stad toen, en de hoogste Amsterdamse vermelding was op plek 69.



Hoge verwachtingen

Dit jaar ziet het er zonniger uit voor frietminnend Amsterdam. De Frietboutique in de Concertgebouwbuurt scoort het hoogst, op plaats 29. In feite is dat een gedeelde plek, want net als 22 andere Nederlandse frietzaken kreeg de Frietboutique een 9. Maar: "Een 9 als eindcijfer is natuurlijk zeer goed, maar de verwachtingen waren nog hoger gespannen. Die komen deze keer niet uit. Laat punten liggen door te veel zout," aldus het AD.



De volgende vermelding is voor Friet van Oost op de Fizeaustraat, nabij het Amstelstation. Een 8,5 krijgt de onopvallende friettent, die volgens het AD 'vrij dunne friet met goede korst' uit het vet haalt.



Grizzl, in het vernieuwde winkelcentrum op het Gelderlandplein, komt met een 8 op de 62e plaats, gevolgd door Kiplekker (7,5) op de Waddenweg. Volgens het AD vergaat het de eigenaar van deze tent goed, maar scoort hij 'nog te wisselend voor een hoge klassering.'



Par Hasard

Friterie Par Hasard, in 2015 nog het hoogst genoteerd in Amsterdam, staat op de 10e plaats. Het betreft echter de Scheveningse vestiging van de van origine Amsterdamse frietzaak, die vestigingen heeft in De Pijp en in Oud-West. Volgens de eigenaar van Par Hasard komt dit doordat het AD een frietzaak maar één keer in de test willen laten voorkomen, en wordt de friet in Amsterdam precies hetzelfde gemaakt als in Den Haag.



