Amsterdam dit weekend in de ban van Youtubers

Voor de derde keer wordt het Nederlandse festival Veed op het Westergasterrein georganiseerd. Dat festival begon maandag al, maar zaterdag vindt de fandag plaats.



Enkele van de bekendste online videomakers zullen daar hun opwachting maken, waaronder blogger en zangeres Teske de Schepper, de mannen van het gigantisch populaire kanaal Stuk TV en beautybloggers Vera Camilla en Beautynezz (het nichtje van Ajaxtrainer Peter Bosz).



Fans kunnen de hele dag meet en greets bezoeken, waar ze hun favoriete Youtubers vragen kunnen stellen, de longen uit hun lijf mogen gillen, en uiteraard een selfie of twee kunnen maken. 's Avonds worden de Veed Awards uitgereikt, prijzen voor de beste Youtubers. Zij kunnen ook meedingen naar hun prestaties op het gebied van sociale media als Instagram en Snapchat.



Vidcon

Stomtoevallig wordt zaterdag nog een grote videobijeenkomst gehouden in Amsterdam: Vidcon in de RAI. De Amerikaanse conferentie vindt dit jaar voor het eerst plaats buiten de Verenigde Staten en is opgericht door

schrijver John Green (van besteller The Fault in Our Stars, en dus het wereldberoemde bankje op de Leidsegracht) en zijn broer Hank. Zij vloggen ook samen, op op het kanaal Vlogbrothers.



Ook op Vidcon kunnen fans hun favoriete Youtubers ontmoeten, maar voor een selfie met bijvoorbeeld de Nederlandse Cinemates of de Amerikaanse Grace Helbig moet je eerst een ticket via een loterij winnen. Verder staan er veel inhoudelijke presentaties en masterclasses op het programma. Vidcon duurt nog tot en met zondag.