Alles over de Amsterdamse foodfestivals van 2017

AUGUSTUS

Amsterdam Kookt

Van Donutfrabriek tot Banaanhangwagen: tientallen foodtrucks en pop-uprestaurants vinden ook in 2017 hun weg naar de NDSM-werf voor Amsterdam Kookt. Er zijn koddige eettentjes, maar ook kermisattracties én optredens van onder anderen Niels Geusebroek en Lucky Fonz III.

Donderdag 4 tot en met zondag 7 augustus

NDSM-werf



De Parade

Tuurlijk is het fijn om links en rechts een kleine theatervoorstelling mee te pakken tijdens De Parade, maar het fijnste is natuurlijk wijn slempen en snackjes eten aan een lange, houten tafel vol knappe vreemden. Of pak een houten vorkje en draai je eigen twaalf poffertjes met flair om.

Vrijdag 11 tot en met zondag 27 augustus

Martin Luther Kingpark



Amsterdam Burger Festival

Single zijn op een foodfestival is lastig, want hoe eet je iets lekkers terwijl het er ook nog een beetje netjes uitziet? Geen zorgen op het Amsterdam Burger Festival waar iedereen een stevige burger tussen de kaken klemt. Laat daar gerust de ketchup langs je kin lopen.

Zaterdag 19 Aagustus (13.00-23.00)

Locatie onbekend



Dit artikel wordt uitgebreid en up to date gehouden.