Alleen in Amsterdam: schnitzels afhalen per boot

Tarweplanten

Omdat het om een vast restaurant gaat en niet een ludieke pop-up is bewust niet gekozen voor skihutinrichting en het archetype pistegevoel. In plaats daarvan staan de tafeltjes tussen de tarweplanten ("Een verwijzing naar het Weizenbier") en krijgt het restaurant in de zomer een groot terras.



Daar kun je trouwens ook aanmeren met een bootje en zo een een schnitzeltje halen. Van Keulen: "We moeten nog een beetje kijken welke vorm dat krijgt, maar als mensen van tevoren even bellen dan geven we de schnitzels zo mee."



Naar verwachting opent het schnitzelrestaurant officiëel in mei, gepaard met een groots feest. Van Keulen: "Daar moeten mijn compagnons en ik nog even over nadenken, maar als ik zo nadenk wil ik heel graag dat de Jeugd van Tegenwoordig het nummer Schnitzel komen zingen."



Binnenkort gaan we voor de rubriek Net Open langs bij Schnitzel & Weizen. Dan lees je dat verslag hier.