Alleen champagne en water op Saint Tropez in de Amstel

'Bienvenue à la plage' staat op een bord en daar is een hoop voor te zeggen. Het achterterras van het Amstel is opgespoten met zand en in de Amstel is een eiland gebouwd, ook met zand en palmbomen. Bij de balustrade staat een doos met een knop. 'Press for champagne' staat erbij. Als je drukt komt er een butler.



Het kan weer niet op met Moët & Chandon. Vorig jaar was een Eyes wide shut-achtig feest in Huize Frankendael met halfnaakte vrouwen als meubilair, en nu bouwen ze een stukje Saint Tropez in de Amstel. Ook mooi: er is geen druppel bier of wijn te krijgen. Alleen champagne. En water (plat of bruisend).



In het hart van het strandeiland staan zes ligstoelen met daarop evenzoveel jongedames in badkleding die futuristisch is, maar toch met een touch van de roaring twenties. (Ik bazel ook maar wat, hè.)



Ze zonnen, ze bladeren verveeld door een glossy en af en toe steken ze synchroon één been uit. Decoratie die beweegt en ook ademhaalt.



Ik maak een reeks foto's van hen, want ik ben hier aan het werk en zeg: "Maandag in Het Parool!" Geen enkele reactie.