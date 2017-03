Alex Klaasen maakt lunchvoorstellingen over moderne kunst

Pispot 100 jaar

De Jong, die met zijn muziektheater het vrijwel vervlogen verschijnsel operette op een eigentijdse wijze nieuw leven hoopt in te blazen, wilde aanvankelijk een voorstelling maken over de door hem bewonderderde kunstenaar Jan Schoonhoven, maar trok het onderwerp uiteindelijk breder. "Het is honderd jaar geleden dat Marcel Duchamp een pispot signeerde en presenteerde als kunst. Dat heb ik voor de gelegenheid als het begin van de moderne kunst genomen", aldus de theatermaker.



Hij vroeg Alex Klaasen, die hij leerde kennen tijdens De Parade, mee te doen. Ze spelen niet alleen verschillende kunstenaars die elkaar in 1910 ontmoeten in een Parijs' café, maar ook twee museumsuppoosten die de bezoekers meenemen door de kunst.



Over het voetlicht komen ook kunstwerken van onder anderen Pollock, Picasso, Malevich en, als meest recente, 'The lights going on and off ' van Martin Creed. "Creeds werk wordt niet door iedereen als kunst gezien, zoals dat van anderen honderd jaar geleden. Werken die een eeuw terug niet werden begrepen, worden nu volop erkend'', aldus De Jong.



De Modern Art Revue wordt van 12 april tot en met 13 mei gespeeld in Theater Bellevue.



