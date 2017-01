Ajax-fanshop viert 20 jarig jubilieum

De winkel in de Amsterdam Arena viert het jubileum met kortingen, een dj én hotdogkraam. Maar wat is een Ajaxfeestje zonder Ajacieden? Daarom zullen - 'naar verwachting' - Ajacieden Abdelhak Nouri en Donny van de Beek langskomen om handtekeningen uit te delen.



Gratis winkelen

Als je dacht dat de feestelijkheden daar stoppen, dan heb je het mis. Ook Ajaxfans die woensdag geen kans zien langs de winkel te komen, kunnen de verjaardag meevieren: wanneer je iets in de online fanshop of de fysieke winkel bestelt, loot je mee voor 20 seconden gratis winkelen in de Ajaxwinkel op zaterdag.



Ook de rest van de week staat in het teken van de verjaardag: donderdag geeft Menno Pot, schrijver en vriend van Ajax Life, een rondleiding in de Ajax Gallery of Fame. Vrijdag kunnen koopjesjagers hun geluk op de proef stellen bij het Rad van Fortuin en zaterdag wordt er, naast de bofkont die twintig seconden mag winkelen, ruimte gemaakt voor een FIFA-toernooi met E-sporter en Ajacied Koen Weijland.