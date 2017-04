Ai Weiwei maakt kunstwerk voor Amsterdam Light Festival

De beroemde kunstenaar maakt voor het festival een 7,5 kilometer lang lichtobject, dat alle kunstwerken langs de vaarroute met elkaar verbindt. Met als titel 'Red Line' loopt het kunstwerk letterlijk als een rode lijn door het festival.



Weiwei (1957) is daarmee ook meteen kunstambassadeur van het lichtfestijn. De rode lijn staat volgens de kunstenaar voor grenzen. Persoonlijke grenzen bijvoorbeeld, maar ook die tussen landen.



De kunstenaar woont en werkt afwisselend in Berlijn en Peking. Met zijn werk, dat beeldhouwkunst, architectuur, installaties, film en fotografie omvat, spreekt hij zich uit voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Hij staat bekend om zijn kritische benadering van de Chinese overheid. In september 2016 was Weiwei nog in Amsterdam voor een fototentoonstelling in fotografiemuseum Foam.



'Openlichtmuseum'

Het festival vindt elk jaar in de winter plaats in de binnenstad. Het thema van de zesde editie, die op 30 november van start gaat, is 'Existential'.



Naast de komst van het kunstwerk kondigt de organisatie ook een verandering aan in de opzet van het festival. De wandelroute die de eerste vijf jaar naast de vaarroute bestond, wordt vervangen door een 'Openlichtmuseum' met vijftien kunstwerken op het Marineterrein in het centrum van Amsterdam.



De vaarroute van Het Amsterdam Light Festival duurt van 30 november 2017 tot en met 21 januari 2018. Het Openlichtmuseum is vanaf 14 december tot 7 januari geopend.